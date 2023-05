PSG, FC Barcelone : Joana Sanz, ex-Madame Dani Alves, répond à la rumeur Achraf Hakimi

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

En plein divorce avec Dani Alves, Joana Sanz a joué au jeu des questions réponses sur son compte Instagram. L'occasion pour le mannequin espagnol de rétablir certaines vérités. Si elle ne défend pas spécialement son ancien coéquipier, en prison car accusé d'un viol présumé d'une jeune femme de 23 ans en décembre dernier, Joana a quand même appelé à un peu plus de respect :

« Jusqu'à présent, le seul procès qu'il y ait eu, c'est le procès parallèle que vous avez fait. Je ne serai pas une de plus à le condamner. Arrêtons d'intoxiquer l'opinion publique dans une affaire aussi délicate », a fait savoir la Canarienne, qui se dit persécuté par la presse à scandales depuis le début de l'affaire.

« Hakimi ? Je ne le connais pas et je ne l'ai jamais vu de ma vie »

« On me suit dans la rue, on m'attend devant chez moi, on parle de moi ou de ma vie privée... Et le pire, c'est qu'on invente. Les seules fois où je m'exprime, c'est pour contrer de fausses informations ou des attaques qui affectent mon image (…) J'ai compris que, quoi que je fasse, ils vont me persécuter. Je ne vais pas baisser la tête plus longtemps. Je n'ai rien fait. La tête haute et le sourire aux lèvres, je ne vais pas les laisser me blesser avec certaines questions. Parfois, je me sens dépassée et je ne sais pas si je dois pleurer ou m'enfuir. Je ne supporte pas qu'on m'attende devant chez moi, je trouve ça très psychotique ».

Alors qu'on lui prête une relation avec Achraf Hakimi, lui-même en plein divorce avec Hiba Abouk, Joana Sanz a été très claire : elle n'est jamais sortie en boîte avec le Marocain. « Je ne comprends pas la curiosité morbide et trouble de ce pays. Quel manque de respect vous avez. Vous repoussez sans cesse les limites avec votre méchanceté créative. Je ne le connais pas et je ne l'ai jamais vu de ma vie ».