PSG, FC Barcelone, Juventus : la comparaison osée de Deschamps sur Mbappé, Ronaldo et Messi

Voilà une comparaison qui devrait faire plaisir à Kylian Mbappé, l'attaquant star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Dans une interview accordée à El Pais, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a été invité à se prononcer sur le phénomène de 22 ans. Impressionné par ses performances et sous le charme du natif de Bondy, DD a été dithyrambique, comparant son protégé aux deux génies de ces quinze dernières années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

"Si Mbappé a le potentiel pour succéder à Messi ou Cristiano ? Il fait déjà partie de cette catégorie pour les choses qu'il est capable de faire, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il pourrait faire à l’avenir." Selon le sélectionneur des Bleus, Kylian Mbappé boxe ainsi dans la même catégorie des deux extraterrestres. Un très beau compliment, surtout quand il provient d'un homme de cette trempe.