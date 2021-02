PSG, FC Barcelone, Juventus : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo accablent Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Mauricio Pochettino travaille pour faire sans Neymar mardi à Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h). Marco Verratti devrait le remplacer à la pointe haute d’un 4-3-3 où Kylian Mbappé occuperait l’aile gauche et où Pablo Sarabia serait son pendant à droite. Le « Petit Hibou » a déjà occupé ce poste avec plus ou moins de réussite cette saison. Idrissa Gueye et Leandro Paredes prendraient alors place dans l’entrejeu. En pointe, Mauro Icardi aurait les faveurs du coach du PSG au Camp Nou si évidemment aucune blessure n’est à déplorer ce week-end contre l’OGC Nice en L1. Il sera ensuite question de plancher sur le match retour au Parc des Princes le 10 mars.

Neymar pas assez rigoureux dans l'entraînement invisible ?

D’ici là, de l’eau aura sans doute coulé sous les ponts. Pour l’instant, la nouvelle blessure de Neymar a du mal à passer en interne. « Sérieux, appliqué, rigoureux en séances, le Brésilien estime peut-être un peu trop souvent que son métier s'arrête à la sortie du Parc des Princes ou du Camp des Loges, explique L’Équipe. En interne, certains membres du club estiment que son sommeil, son alimentation et son hydratation ne sont pas toujours en adéquation avec les besoins d'un sportif de très haut niveau. »