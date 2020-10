PSG, FC Barcelone, Juventus : Maradona calme Mbappé avec Messi et CR7

Il y a bien longtemps qu’on n’a pas entendu Diego Maradona. France Football a donc profité de l’anniversaire de ses 60 ans pour l’interroger sur plusieurs sujets d’actualité de la planète football. L’occasion pour le « Pibe de Oro » de se pencher sur le début de carrière de Kylian Mbappé, déjà champion du monde avec la France et vice-champion d’Europe avec le PSG à seulement 21 ans.

« C'est un joueur fantastique, mais ça reste un gamin ! », a déclaré Maradona à nos confrères de FF. La légende argentine estime que Mbappé reste loin derrière des deux cracks Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Par ailleurs, l’ancien attaquant de Naples est revenu sur sa propre carrière, semée d’embûches et à la trajectoire tortueuse.

« Dans ma carrière, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, dans tous les sens du terme, confie-t-il au magazine. J'ai la sensation d'avoir donné du plaisir et amusé les gens qui venaient me voir au stade et qui me regardaient à la télévision. Je suis heureux d'avoir procuré du bonheur aux gens avec un ballon. C'est ma plus grande fierté. »