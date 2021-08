PSG, FC Barcelone, Juventus : Messi met Cristiano Ronaldo à l’amende

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Il y a exactement 3 ans et 1 mois, Cristiano Ronaldo quittait le Real Madrid pour la Juventus. Alors en pleine Coupe du Monde, le transfert estimé à pourtant 105 millions d’euros ne suscitera pas le même intérêt que celui de Lionel Messi au PSG. Rien d’étonnant finalement tant ce qu’il vient de se passer se rapproche de l’irréel pour les fans parisiens.

Déjà un record pour Messi au PSG

La star argentine a fait un véritable carton sur les réseaux sociaux. En seulement quelques heures, le tweet du Paris Saint-Germain présentant officiellement Lionel Messi en tant que nouveau joueur du Paris Saint-Germain, a atteint les 243 000 retweets et 778 000 likes. Des stats stratosphériques, tel un séisme qui risque de faire jalouser la Juventus, qui n’avait atteint que 83 600 retweets et 139 000 likes. Des chiffres qui montrent bien que l’arrivée de Lionel Messi est un évènement historique pour le PSG, la Ligue 1 et le monde du football.

A new 💎 in Paris !



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021