PSG - FC Barcelone : l'arbitre est connu, c'est un véritable porte-bonheur !

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face à l'OGC Nice

L'information a été dévoilée il y a quelques minutes. Et si, bien entendu, elle n'influencera pas le résultat du match, il est également une évidence que le nom de l'arbitre du match retour PSG-FC Barcelone, en 8e de finale retour de Ligue des Champions, était ô combien attendu. La remontada demeure dans les têtes et du côté parisien, on se méfie d'un scénario semblable à celui du Camp Nou en 2017 avec l'Allemand Deniz Ateykin.

Cette fois, c'est l'Anglais Anthony Taylor qui arbitrera les débats. Une bonne nouvelle pour les hommes de Pochettino puisqu'il a déjà dirigé déjà le PSG à quatre reprises en Ligue des Champions. Résultats ? Quatre succès contre le Chakthior Donetsk en 2015, face au Real Madrid en 2018, contre Dortmund la saison passée et, enfin, face à l'Atalanta Bergame (2-1) lors du Final 8 à Lisbonne.



Anthony Taylor compte à son palmarès 19 matches de C1, 14 de Ligue Europa et 277 matches dirigés en Premier League. Expérimenté le Monsieur.