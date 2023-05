PSG, FC Barcelone : encore une escapade de Neymar à Barcelone!

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

En effet, le numéro du 10 du PSG s’est empressé de prendre un avion pour Barcelone afin de fêter le titre du Barça hier soir, obtenu facilement sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (2-4), avec un doublé de Robert Lewandowski. Une soirée en boîte de nuit était au programme... Aux bons souvenirs de Barcelone, où le Brésilien ne risque pas de revenir de sitôt, vu les finances des Catalans, et les priorités présagées, à commencer bien sûr par un autre joueur du PSG, Lionel Messi...

Neymar n’en rate pas une pour faire parler de lui au PSG. Alors qu’il se fait entendre depuis des semaines que Luis Campos ne compterait pas sur lui la saison prochaine, et que le Brésilien réfléchirait désormais davantage à son avenir dans la capitale suite aux revendications des supporters, le Ney s’est encore une fois distingué par sa nonchalance envers son club.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Une polémique de plus au compteur de Neymar, une polémique de plus à gérer pour le PSG, où décidément les stars se rebellent constamment. Avec cet aller-retour à Barcelone pour fêter le titre d'un club qui n'est plus le sien, Neymar ne va pas manquer de faire parler.