PSG, FC Barcelone : le fiasco Neymar en chiffres, c'est ahurissant !

Parmi les grandes constantes de la carrière de Neymar, il y aura eu son incroyable talent, sa vie dissolue et les indemnités faramineuses payées par ses clubs ! Le FC Barcelone, qui avait annoncé un transfert à 45 M€ en 2013, avait finalement payé le double ; le PSG a déboursé 222 M€ d'indemnité en 2017 plus une fortune en salaire et c'est bien parti pour être encore pire pour l'Arabie Saoudite !

Arrivé à Al-Hilal en août 2023 moyennant un chèque de 90 M€, Neymar touche entre 150 M€ et 200 M€ de salaire par saison, plus des bonus comme 80.000€ pour une victoire ou 500.000€ à chaque post positif sur son nouveau pays de résidence. D'après le Sun, il aurait déjà perçu 175 M€ depuis son arrivée. Ce qui, vu qu'il n'a joué que 5 matches en raison de sa blessure à un genou à son arrivée, fait... 35 M€ par rencontre ! Ou 450.000€ la minute jouée. Hallucinant.

