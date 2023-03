PSG, FC Barcelone : le frère de Dani Alves règle son compte à Joana Sanz !

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Joana Sanz et Daniel Alves, c’est bel et bien de l’histoire ancienne. En prison pour être accusé d'agression sexuelle, l’ancien joueur du PSG (39 ans) a vu son épouse annoncer leur séparation sur ses réseaux sociaux cette semaine !

« J’ai choisi comme partenaire de vie une personne qui à mes yeux était parfaite. Il a toujours été là quand j’avais le plus besoin de lui, il m’a toujours soutenu en tout, il m’a toujours poussé à grandir, toujours aimant, à l’écoute… C’est tellement difficile pour moi d’accepter que cette personne puisse me briser en mille morceaux, a annoncé la belle dont les propos sont relayés par As. Je pense qu’il me faudra des années de ma vie pour sortir de ma mémoire sa façon de me regarder, cette façon de me regarder comme si j’étais la chose la plus incroyable du monde... Je l’aime et je l’aimerai toujours, celui qui dit que l’amour s’oublie se trompe ou n’a pas vraiment aimé. Mais je m’aime, je me respecte et je m’estime beaucoup plus. Pardonner soulage, alors je reste avec la magie et clôture une étape de ma vie qui a commencé le 18/05/15. Je rends grâce pour les opportunités et les apprentissages que la vie me donne, aussi difficiles soient-ils, voici une femme forte qui passe à la prochaine étape de sa vie. »

À ce long et émouvant message, Joana Sanz a trouvé la colère du frère d’Alves inspirée des paroles de l’artiste Rony Kbuloso. « Je vais te donner un conseil, qui vaut aussi pour moi, a affirmé le prénommé Ney sur Instagram. N’attends jamais de la considération, de la reconnaissance ni de la loyauté de qui que ce soit. Nous devons tous rester en alerte parce que la personne qui te fait le plus grand bien est la même qui l’écrase au sol le lendemain et t'y laisse sans aucune pitié. »