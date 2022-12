PSG : le Néerlandais insulté par Lionel Messi sort du silence

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Wout Weghorst aurait pu devenir le héros des Pays Bas ! Alors que les Néerlandais sont menés 2 à 0 face à l’Argentine lors des quarts de finale de la Coupe du Monde, l’attaquant de Besiktas entre en jeu et réalise un doublé qui envoie son équipe en prolongation. Malgré cette performance, les Hollandais n’ont pas réussi à passer au tour suivant, ils se sont inclinés lors de la séance de tirs aux buts.

En fin de match, alors que Lionel Messi est interrogé par la presse, la Pulga a une altercation verbale avec Wout Weghorst. « Que miras bobo ? » (Qu'est-ce que tu regardes, imbécile, ndlr), lance à plusieurs reprises l’attaquant du PSG en direction du Néerlandais. Une scène qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle a été reprise plusieurs fois par des milliers d’internautes.

Quelques temps après la rencontre, le buteur s’était exprimé sur cet incident, « Je voulais lui rendre hommage après le match, mais il n'était pas disposé à le faire. Je prends cela comme un beau compliment le fait qu'il connaisse mon nom maintenant. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de bien. J’ai lutté contre Messi, je pense que nous les avons surpris. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Il est le meilleur, ou l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. », avait-il expliqué.

Weghorst a des regrets

Mercredi dernier, lors du match amical entre Besiktas et Sanliurfaspor, Wout Weghorst s’est de nouveau exprimé sur ce match. L’attaquant n’a pas cahché ses regrets, « Bien sûr, je suis toujours déçu et je continue à penser : et si... ? Il ne restait que deux matchs... Cette question restera toujours dans un coin de ma tête, mais je suis reconnaissant d'avoir pu vivre une Coupe du monde. Ce sont les trois meilleures semaines de ma carrière », a-t-il confié.