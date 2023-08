PSG : le sélectionneur brésilien fait une annonce forte sur Neymar

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Après six années au PSG, Neymar vient de faire un nouveau choix de carrière en partant pour l’Arabie Saoudite. Considéré comme un élément indispensable de la sélection brésilienne, le sélectionneur, Fernando Diniz, ne fera pourtant aucun cadeau à Neymar.

Neymar sera jugé en fonction de ses performances

Interrogé en conférence de presse sur le cas Neymar, Fernando Diniz déclare : « J’ai parlé avec Neymar, il s’est montré heureux et motivé à l’idée de continuer son histoire avec la Seleção. Il mérite, pour l’immense talent qu’il possède, d’écrire bientôt la plus belle page de son histoire avec le Brésil. Il peut surmonter n’importe quel obstacle, comme celui de jouer dans une ligue moins compétitive qu’en Europe. (…) Ce qui déterminera la sélection des joueurs, ce sont leurs performances à l’étranger, que ce soit en Arabie saoudite, en Europe, au Brésil, où que ce soit. Et surtout quand ils seront appelés, quand ils joueront avec l’équipe nationale. ». Avec son transfert à Al-Hilal, Neymar ne bénéficiera d’aucun privilège en sélection, contrairement à la situation avec son club.

🗣️La déclaration de Fernando Diniz sur la sélection de Neymar 🇧🇷 !



« J'ai parlé avec lui récemment, et il était tout à fait disposé et heureux de cette opportunité. [...] Il est difficile de trouver un joueur comme lui. C'est un talent très rare » 💪



(conf. de presse) pic.twitter.com/HXAMVWlZlT — Club Football (@Clubf00tball) August 19, 2023

