PSG, FC Barcelone : Lionel Messi a privé Neymar d'un gain inestimable

Voilà désormais plus de trois ans que Neymar a quitté le FC Barcelone et forme avec Kylian Mbappé un duo de talent au PSG. Le Brésilien, s'il n'a pas obtenu le Ballon d'Or ou la Ligue des champions qu'il espérait peut-être, a en revanche acquis un statut de leader de jeu qu'il n'avait pas au FC Barcelone avec Lionel Messi.

Voilà peut-être pourquoi Rafinha, dans une interview à Telefoot, assure avoir retrouvé un Neymar différent du Barça en débarquant au PSG. « J’ai retrouvé un joueur beaucoup plus mature qu’à l’époque du Barça. C’est la classe mondiale. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est un privilège de jouer avec lui. En tant que personne, c’est quelqu’un d'extraordinaire », a confié le milieu de terrain parisien.

Rafinha croit fort au trio Neymar - Mbappé - Icardi

D'ailleurs, Rafinha est certain que le trio que Neymar peut former avec Kylian Mbappé et son ami Mauro Icardi peut frapper très fort. « Les trois (Mbappé, Neymar et Icardi) c’est la classe mondiale. L’année dernière j’ai vu leurs matches pour profiter d’eux. Maintenant je suis peut-être moins objectif mais ce sont trois très très grands joueurs qui ensemble font très très mal ».