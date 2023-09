PSG, FC Barcelone - Mercato : Campos déjà prêt à se jeter sur le dernier crack du Barça !

Les premiers pas de Lamine Yamal au FC Barcelone ne sont pas passés inaperçus. Lancé dans le grand bain cette saison, le jeune ailier espagnol a déjà marqué les esprits par son aisance et sa faculté à déséquilibrer les défenses adverses. Ces qualités ont également été détectées par d’autres grands clubs européens.

Selon le spécialiste des transferts Ekrem Konur, Manchester City, Manchester United et le PSG surveillent de près la situation du jeune crack de 16 ans. Aux dernières nouvelles, le Barça préparait une prolongation de contrat pour blinder Yamal. Celle-ci se fait toujours attendre...

🚨Manchester City, Manchester United and PSG are monitoring the situation of Barcelona's 16-year-old Spanish talent Lamine Yamal. 🇪🇸 #ForçaBarça 🔵🔴 #FCB

