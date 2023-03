PSG, FC Barcelone - Mercato : Dembélé remplaçant de Neymar, Mbappé valide

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Depuis que le Qatar s'est juré d'avoir de faire des misères au FC Barcelone, coupable d'avoir critiqué son dopage financier au PSG alors qu'il avait accepté l'argent du sponsoring de sa compagnie aérienne, l'émirat et le club catalan se sont régulièrement affrontés sur le marché des transferts. Et c'est le propriétaire du club parisien qui l'a souvent emporté, conservant Verratti et Silva, recrutant Neymar et Messi, etc. El Mundo Deportivo explique qu'une nouvelle bataille barcelono-qatarie est attendue cet été avec les dossiers Bernardo Silva et Ousmane Dembélé.

Le Portugais de Manchester City est visé par Paris et le FCB mais pas sûr que Manchester City le laisse partir. C'est plus compliqué pour Dembélé. En fin de contrat en 2024, l'ailier français possède une clause de départ de 50 M€, dont une partie lui reviendrait. Les dirigeants catalans veulent le prolonger et une réunion est prévue prochainement. Mais EMD assure que le PSG le désire depuis longtemps, surtout que Kylian Mbappé l'apprécie énormément et ne veut plus attendre les matches des Bleus pour jouer à ses côtés. Le quotidien catalan pense qu'en cas de départ de Neymar, le club parisien, cerné par le fairplay financier, aura les moyens de recruter Dembélé. Après des négociations très compliquées il y a un an, l'ancien Rennais devrait en vivre d'autres tout aussi tendues...