FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi déclenche une première tornade à l'Inter Miami

L’arrivée de Lionel Messi à Miami est d’une envergure gigantesque. L’Argentin n’est pas seulement un joueur de foot génial, mais également une star sur et en dehors des terrains. Considéré comme une icône pour certains, il est le GOAT (Greatest Of All Time = le meilleur de tous les temps) pour d’autres.

« Tous ces protocoles de sécurité sont déjà préparés »

Le propriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, le sait et s’est donc confié au Miami Herald, à propos du dispositif qui sera mis en place afin d'accueillir sa star. "La sécurité sera évidemment renforcée avec l’arrivée de Messi. Les joueurs seront conduits par bus et traverseront un tunnel. Tous ces protocoles de sécurité sont déjà préparés. Et ce ne sera pas seulement pour nos matchs ».

L’engouement autour de Messi a déjà eu lieu dans la ville floridienne : "Ce sera un événement quotidien. C’est quelque chose dont nous avons été témoins et que j’ai trouvé très bien géré lorsqu’il (Messi) était ici, à Miami, avec l’Argentine avant la Coupe du Monde. Nous avons eu l’occasion d’assister à la Messi-mania tous les jours pendant les entraînements. Donc, nous sommes très préparés."

L’arrivée d’une star comme Messi, ne fait pas à la légère !