Au Brésil, Neymar fait encore l'objet de critiques suite à la défaite de la Seleçao en finale de la Copa America contre l'Argentine (0-1). Il faut dire que les images de TyC Sports accablait la star du PSG, lui qui s'affichait tout sourire après la défaite de son pays aux côtés de ses amis Lionel Messi et Leandro Paredes dans les coursives du Maracana.

Neymar est content pour son frère

Taxé de désinvolture, « Ney » s'est agacé sur les réseaux sociaux des accusations. Sur Instagram, il a remis les choses au clair : « Perdre me fait mal, me fend le coeur ... c'est une chose avec laquelle je n'ai pas encore appris à vivre. Hier, quand j'ai perdu, je suis allé faire un câlin au plus grand et au meilleur de l'histoire que j'ai vu jouer. Mon ami et frère MESSI, j'étais triste et je lui ai dit "putain tu m'as battu" je suis trop triste d'avoir perdu. Mais ce type est incroyable ! J'ai un grand respect pour ce qu'il a fait pour le football et surtout pour moi ».

S'il a encore écrit en lettres capitales sa détestation de la défaite, Neymar a fini sur un message à l'attention de Messi : « Mais profite de ton titre, le football t'attendait pour ce moment ! FÉLICITATIONS HERMANO FDP ?»