PSG, FC Barcelone – Mercato : Neymar soutient Messi après son tacle aux dirigeants pour Suarez

Ce vendredi, Lionel Messi a envoyé un nouveau pavé dans la mare en direction des dirigeants du FC Barcelone. Le numéro 10 argentin n'a visiblement pas apprécié du tout la manière dont laquelle le départ de Luis Suarez a été conclu, et l'a fait savoir sur les réseaux sociaux.

« Tu méritais de partir comme tu l'es : un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a obtenu des choses importantes aussi bien en groupe qu’individuellement. Et non pas en te faisant virer comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce stade, je ne suis plus du tout surpris », a lâché la Pulga sur Instagram.

Neymar aussi écoeuré que Messi

Et Messi n'a pas été seul bien longtemps puisque la Pulga a reçu le soutien d'un certain Neymar. Très rapidement après la publication de la star du Barça, le Brésilien du PSG a commenté. « Incroyable comme ils font les choses », accompagné d'un émoji montrant clairement son écœurement.