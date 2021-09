PSG, FC Barcelone - Mercato : nouvelle révélation sur l'arrivée de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Alors que Lionel Messi vient d'ouvrir son compteur buts avec le PSG et que le FC Barcelone s'apprête à vivre une saison galère, la révélation du responsable du contrôle économique de la Liga tombe plutôt mal. Selon lui, "le Barça avait les moyens pour conserver Messi. Je crois que la décision du club n'a pas été uniquement basée sur des considérations financières mais qu'il y avait d'autres facteurs qui entraient en ligne de compte". Soit exactement ce qu'avait dit Javier Tebas un mois plus tôt.

Un mois et demi après son déchirant départ de Catalogne, Messi voit la vérité remonter à la surface. Soit Joan Laporta a décidé de tourner la page de façon unilatérale, soit il y a eu une embrouille entre le président barcelonais et le sextuple Ballon d'Or. On se souvient d'ailleurs que même si les deux hommes se sont salués lors de la conférence d'adieux du joueur, cela avait été très froid. Et depuis, Jorge Messi n'a pas manqué de tacler la gestion de Laporta. En tout cas, l'argument économique ne tient plus. Même si cela n'altère en rien le bonheur des supporters du PSG…

