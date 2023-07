PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi s'est déjà fait des ennemis à l’Inter Miami

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Sauveur de sa nouvelle franchise lors de sa première rencontre et grand artisan de son succès lors de son dernier match contre Atlanta (4-0), Lionel Messi est au cœur d’une polémique aux Etats-Unis.Sorti à la 80e minute, l'Argentin a marqué deux buts et délivré une passe décisive. L’Inter Miami mène alors 4-0, mais une grande partie des fans a décidé de quitter le stade, estimant qu’il n’y avait plus grand intérêt à suivre la rencontre puisque la star n’était plus sur le terrain...

Une fresque vandalisée

Tata Martino, l’entraîneur de l’Inter Miami qui a également entraîné Léo Messi au FC Barcelone, ne partage pas cette opinion, néanmoins il la comprend. « Non, je n’ai pas fait attention, mais en fin de compte, c’est une figure tellement importante dans le monde qu’il est difficile de ne pas justifier ce genre d’attitude de la part des fans. Évidemment, je m’attendais à ce que les gens restent jusqu’à la fin pour applaudir l’équipe, mais je comprends aussi que cela puisse être le cas », a-t-il déclaré en conférence de presse. Habituellement, les stades se vident lorsque l’équipe à domicile perd 0-4… Par ailleurs, une fresque à l’effigie de Messi a été vandalisée à Miami. Selon les médias américains, les supporters d’Orlando City, club rival de l’Inter, sont les coupables.

La gente y hinchada del Miami volviendo a pintar el Mural ayer



Miami fans and Supporters Repainted the Mural Yesterday #InterMiamiCF #lafamilia #rosanegro #mural #barras #mls pic.twitter.com/fxCVacQPcf — Ultras Barras Usa (@UltrasBarrasUsa) July 27, 2023

