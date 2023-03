PSG, FC Barcelone - Mercato : Xavi Simons va bien dire adieu à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Transféré l'été dernier au PSV Eindhoven, où il s'est engagé pour cinq ans, Xavi Simons réalise une très saison chez l'un des trois grands des Pays-Bas (34 matches, 14 buts et 7 passes décisives). Après une formation agitée passée entre Barcelone et Paris, le milieu offensif de 19 ans s'épanouit enfin. Mais les dirigeants du PSV craignent que cela n'incite le PSG à activer la clause de 12 M€ existant dans son contrat pour le ramener en France. Une clause pour laquelle, précision importante, le joueur a le dernier mot. S'il a récemment dit se sentir bien à Eindhoven, Simons est ambitieux et pourrait avoir envie de retrouver un club ayant de grosses ambitions en Champions League.

Pour s'éviter des maux de crâne à chaque intersaison, le PSV aurait trouvé une parade : un nouveau contrat. D'après ED Sport, le club de Philips va proposer une revalorisation à Xavi Simons qui entraînera de fait un avenant à son contrat dans lequel la fameuse clause aura disparu. Ainsi, l'actuel 4e d'Eredivisie (6 points de retard sur le leader, Feyenoord) n'aura pas à craindre un départ de son joueur pour seulement 12 M€ alors qu'il vaut déjà le double après sa saison réussie...