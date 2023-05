PSG, FC Barcelone : Messi aussi s'est joint à la fête du titre du Barça !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

En s'imposant sur le terrain de son voisin de l'Espanyol, le FC Barcelone a décroché un nouveau titre de champion d'Espagne, le 27e de son histoire. Pour fêter ça, Neymar n'a pas hésité à rejoindre la Catalogne hier soir, direction une boîte de nuit avec les joueurs du Barça.

Araujo l'a salué

Lionel Messi, lui, s'est invité de façon plus discrète. L'Argentin a en effet salué ses anciens (et futurs?) coéquipiers lors d'un live Instagram de Ronald Araujo. « Comment ? Messi pour l’amour de Dieu ? », a réagi le défenseur, surpris et heureux de découvrir la présence de la Pulga sur son live. Un clin d'oeil de l'Argentin qui en dit long...