PSG, FC Barcelone : Messi compare la MSN et MMS, Mbappé et Suarez

Entre 2014, date d'arrivée de Luis Suarez au FC Barcelone (même s'il a d'abord été suspendu suite à son morsure sur Chiellini au Mondial), et 2017, quand Neymar a rejoint le PSG, la MSN a fait régner la terreur sur les pelouses européennes. Le trio, composé de l'attaquant uruguayen, du Brésilien et de Lionel Messi était inarrêtable dans un bon jour, capable de remporter la Champions League 2015. Aujourd'hui, c'est à Paris qu'un trio magique sévit avec Messi et Neymar, toujours, à qui Kylian Mbappé est venu se greffer.

Dans le France Football du jour, le sextuple Ballon d'Or a expliqué la grande différence entre la MSN d'hier et la MMS d'aujourd'hui : « L’âge, avant tout ! Nous étions plus jeunes quand nous avons commencé à jouer ensemble avec Ney. Aujourd’hui, le jeune, c’est Kylian. En outre, Luis (Suarez) et Kylian sont des joueurs très différents. Luis est un pur n°9, un avant-centre, qui est excellent dans la surface et qui a l’habitude de marquer beaucoup de buts. Kylian préfère davantage toucher le ballon. C’est un joueur très puissant et extrêmement rapide, qui peut te tuer si tu lui laisses le moindre espace et qui marquer également beaucoup de buts. Ce sont tous les deux des joueurs spectaculaires avec des qualités différentes. »

Lionel Messi explains the differences between the MSN and the MNM 🤩



"Age, first of all!" 😅 pic.twitter.com/ohdV1T5re3 — Goal (@goal) October 8, 2021