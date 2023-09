PSG, FC Barcelone : Messi frappe fort avec l’Argentine et fait encore parler de lui à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Lionel Messi vit sa meilleure vie loin de Paris. Auteur d’un début de saison fracassant à l’Inter Miami, où il enchaîne les bonnes prestations, le capitaine de l’Argentine a inscrit l’unique but de l’Albiceleste cette nuit contre l’Equateur en éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde (1-0). Et quel but puisqu’il s’agit d’un coup-franc direct dont il a le secret ! Avec cette réalisation, il égale Luis Suarez au rang des meilleurs buteurs (29) de l'histoire des éliminatoires en Amérique du Sud.

« Messi, Messi »

Très loin de là, Messi a aussi réussi le petit exploit de faire parler de lui au Parc des Princes ! Venus en nombre à Paris hier pour défier les Bleus dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024 (2-0), les supporters irlandais se sont gentiment moqués des Français en faisant allusion à la finale de la dernière Coupe du monde. Des chants « Messi, Messi » et « Argentina, Argentina » sont descendus en effet des travées de l’enceinte parisienne et un maillot de « La Pulga » a même été brandi ! Vexés par cette douloureuse allusion, les supporters français n’ont pas tardé à réagir en lançant un « Allez les Bleus » pour recouvrir la petite provocation irlandaise. De bonne guerre.

Qui d'autre que lui ? Dans un duel fermé face à l'Equateur, Lionel Messi a débloqué la situation pour l'Argentine d'un magnifique coup franc ! Les champions du monde remportent leur premier match des éliminatoires au prochain Mondial. pic.twitter.com/DFnHz6fo1B — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 8, 2023

