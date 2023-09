PSG, FC Barcelone : Messi pourrait créer un chaos sans précédent s'il gagne le Ballon d'Or

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Depuis cette semaine, on connaît la liste des candidats au Ballon d'Or 2023. Deux favoris se dégagent logiquement : Lionel Messi et Erling Haaland. L'Argentin parce qu'il a remporté la Coupe du monde au Qatar, le Norvégien parce qu'il a tout gagné avec Manchester City, inscrivant 52 buts en 53 matches toutes compétitions confondues. Pour tout le monde, le match s'annonce serré. Enfin, presque tout le monde...

"Erling Haaland devrait remporter ce prix"

En Angleterre, on estime en effet qu'Erling Haaland doit être sacré. Parce que lui a brillé sur l'intégralité de la saison, contrairement à Messi, très ordinaire avec le PSG. L'ancien joueur écossais Greg Burley a même invité le Norvégien à boycotter le Ballon d'Or à l'avenir s'il ne le décroche pas cette saison : "Si Erling Haaland ne gagne pas le Ballon d’Or, fermez la boutique ! Lionel a gagné la Coupe du monde et c'est une grande réussite, mais il s'agit d'un période de quatre semaines. Sa forme générale en championnat n'était pas la meilleure. Le PSG avait l’air terrible. Erling Haaland ? Plus de 50 buts, un titre en Premier League, une FA Cup et la Ligue des Champions. Erling Haaland devrait remporter ce prix".

"Je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas quitter le train Messi. Mais regardez la situation dans son ensemble. Ce prix me rend fou. Je pense qu'il y aura un tas d'histoires sentimentales. « Messi a gagné la Coupe du monde », « Messi est ceci… » et « Messi est cela… » et qu'on lui en remettra un autre. Si j'étais Erling Haaland, je ne reviendrais jamais à une autre cérémonie du Ballon d'Or si c'est le cas, tout comme Robert Lewandowski." L'un des deux joueurs les plus prometteurs de sa génération invité à boycotter le BO pour plusieurs années, en voilà une drôle d'idée !

