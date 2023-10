PSG, FC Barcelone : Messi se fait cracher dessus en plein match, sa réaction est cinglante !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Lionel Messi (36 ans) a vécu un match aux antipodes cette nuit. S’il n'a pas débuté contre le Paraguay (1-0), l’Argentin est entré en disant à Nicolas Otamendi de ne pas lui donner le brassard de capitaine mais de le garder... mais ce dernier lui a finalement rendu. Par respect. Cette notion n’a pas été partagée par tous sur le rectangle vert. La fiche de Lionel Messi « Je ne connais pas ce garçon-là » En plein match, Antonio Sanabria a en effet craché sur Messi après une prise de bec entre les deux hommes, qui avait déjà connu des démêlés lorsque le Paraguayen passé au FC Barcelone évoluait au Sporting Gijon. Après le match, la réaction de Messi sur cet incident fut cinglante : « Je ne connais pas ce garçon-là, ne lui accordons pas cette importance. » QUE LO ESCUPIS A MESSI PARAGUAYO PELOTUDO LA CONCHA DE TU MADRE SANABRIA pic.twitter.com/Tn3qnFCDzm — Argentina Gol 𝕏 (@BocaJrsGolArg) October 13, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Entré en jeu lors de la victoire de l’Argentine contre le Paraguay cette nuit en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Lionel Messi (36 ans) a reçu un accueil triomphal... et un crachat de son adversaire Antonio Sanabria !

