PSG – FC Barcelone : Neymar, Di Maria... Pochettino a déjà fait ses choix

Blessé le 7 février dernier, Angel Di Maria a rejoué avec le PSG en Coupe de France samedi contre Brest (3-0) alors que Neymar, sur le flanc depuis le 10 février, s'apprête à faire son retour mercredi face au FC Barcelone.

Un seul changement prévu par rapport à l'aller

Selon Le Parisien, le Brésilien devrait entrer en cours de jeu. L'Argentin, lui, devrait débuter la rencontre, à droite, à la place de Moise Kean, touché par le Covid-19. Avec Kylian Mbappé à gauche et Mauro Icardi en pointe. Pour le reste, Mauricio Pochettino devrait aligner la même équipe qu'à l'aller (4-1), au Camp Nou.