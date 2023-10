PSG, FC Barcelone : Neymar en prend pour son grade au Brésil !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le verdict sur la 30e blessure de Neymar est tombé : rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche pour l'ancien joueur du PSG. Le Brésilien va se faire opérer et en aura pour six mois d’absence minimum. Les J.O et la Copa América 2024 sont compromis. Si le joueur est dévasté, les réactions au Brésil ne sont pas forcément celles que l'on pouvait attendre pour le meilleur buteur (79 buts) et passeur (59 passes décisives) de l’histoire de la Seleçao.

"Il me semble qu’il en a un peu marre, il n’a pas l’air d’un gars qui a envie de jouer"

« Neymar aura 32 ans quand il rejouera, qui sait quand. Il me semble qu’il en a un peu marre, il n’a pas l’air d’un gars qui a envie de jouer. Il est parti en Arabie saoudite simplement parce qu’aucun grand club européen n’était intéressé par sa signature», a écrit l’éditorialiste d’UOL Mauro Cezar. Le journaliste Ricardo Perrone a mis la deuxième couche... « Neymar ne jouait pas bien. D’un point de vue technique, en regardant froidement les choses aujourd’hui, il ne fait plus beaucoup de différences. » Et le journaliste Danilo Lavieri, toujours sur UOL, a ajouté : « Nous avons vu le Brésil remporter une Copa América sans Neymar. Je pense que Neymar est le meilleur joueur de ces 20 dernières années sur le plan technique et qu’à son apogée, il jouait un grand football. Mais le Brésil a les moyens de composer une équipe sans Neymar et d’être compétitif. Il va affronter la Colombie et l’Argentine, championne du monde, au Maracanã. Le Brésil est capable et sera capable de rivaliser même sans Neymar ». (avec Foot Mercato)

Podcast Men's Up Life