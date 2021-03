PSG - FC Barcelone : Pierre Ménès calme les ardeurs de Neymar & Co

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Le PSG ne veut pas entendre parler de remontada. Suite à la qualification en 8es de finale de la Coupe de France samedi à Brest (3-0), Abdou Diallo et Mauricio Pochettino ont martelé leur envie d’en finir avec ce sujet qui hante le club de la capitale à chaque grand rendez-vous européen.

Mercredi, le PSG n’a donc aucune raison de craindre le FC Barcelone en 8e de finale retour de la Ligue des champions en égard à son avance confortable scellée à l’aller au Camp Nou (4-1). Pierre Ménès reste confiant pour une qualification parisienne même s’il ne pense pas qu’un nouveau carton est envisageable face à l’escouade de Lionel Messi.

Ménès mise sur un nul, pas une victoire du PSG...

« Le Barça dans la course au titre en Liga et en finale de la coupe du Roi... ils ne sont pas finis alors ?! Je ne comprends pas... Quand Paris a gagné 4-1, tout le monde disait qu'ils étaient des pipes ! Pour mercredi ? Je pense que le PSG ne va pas gagner mais qu'il va se qualifier », a-t-il récemment glissé sur Twitter sans donner son score final. Histoire de ne pas porter la poisse à Neymar et consorts ?