PSG, FC Barcelone, Real Madrid : la liste de tous les nommés du trophée FIFA The Best

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Après le Ballon d'Or, le FIFA The Best est devenu une récompense prisée des footballeurs. Les 12 nommés viennent d'être dévoilés et sans surprise, on retrouve les favoris : Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Kevin de Bruyne.

Guardiola grand favori chez les coachs

Chez les coachs, on retrouve Pep Guardiola (Espagne), Simone Inzaghi (Italie), Ange Postecoglou (Australie), Luciano Spalletti (Italie) et Xavi (Espagne). Et chez les gardiens, Yassine Bounou (Maroc), Thibaut Courtois (Belgique), Ederson (Brésil), André Onana (Cameroun) et Marc-André ter Stegen (Allemagne). Mais pas Emiliano Martinez, le champion du monde argentin...

Les 12 nommés pour le prix The Best – Joueur de la FIFA

Julián Álvarez (Argentine), Marcelo Brozović (Croatie), Kevin De Bruyne (Belgique), İlkay Gündoğan (Allemagne), Erling Haaland (Norvège), Rodrigo (Rodri) Hernández Cascante (Espagne), Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie), Kylian Mbappé (France), Lionel Messi (Argentine), Victor Osimhen (Nigeria), Declan Rice (Angleterre) et Bernardo Silva (Portugal).

The Best FIFA official nominees 🏆✨



Julian Alvarez 🇦🇷

Marcelo Brozovic 🇭🇷

Kevin De Bruyne 🇧🇪

Ilkay Gundogan 🇩🇪

Erling Haaland 🇳🇴

Rodri 🇪🇸

Khvicha Kvaratskhelia 🇬🇪

Kylian Mbappe 🇫🇷

Lionel Messi 🇦🇷

Victor Osimhen 🇳🇬

Declan Rice 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Bernardo Silva 🇵🇹 pic.twitter.com/rP3jawIzZD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2023

Podcast Men's Up Life