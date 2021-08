PSG, FC Barcelone, Real Madrid : Messi fait parler de lui aux côtés de Zidane

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint ce mardi le Paris Saint-Germain pour les deux prochaines saisons, plus une en option. Au PSG, la star argentine portera le numéro 30, celui de ses débuts au Barça.

Comme révélé par le compte Twitter @Statsdufoot, Lionel Messi devient le septième joueur de l'histoire passé par la Ligue 1 ayant remporté le Ballon d'Or après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, George Weah, Zinédine Zidane et Ronaldinho. Pour rappel, la Pulga a été auréolé de six Ballon d'Or et pourrait décrocher son septième à la fin de l'année.