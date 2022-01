PSG, FC Barcelone, Real Madrid : quand Lionel Messi insulte Sergio Ramos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Sergio Ramos (35 ans) n’a pas cessé d’envoyer des fleurs à Lionel Messi (34 ans) depuis qu’il a signé au PSG et été. Dans le passé, la donne était pourtant sensiblement différente. Joueurs respectifs du Real Madrid et du FC Barcelone lors de la dernière décennie, les deux joueurs étaient même clairement rivaux sur le terrain.

Jerzy Dudek, qui était le gardien de la Casa Blanca entre 2007 et 2011, a eu l’occasion d’assister à leurs passes d’armes musclées. Et le plus vulgaire des deux hommes n’était pas forcément celui qu’on aurait pu croire...

« Il était très malicieux et provocateur, au même titre que tous les joueurs qui ont évolué au Barça avec Josep Guardiola, a témoigné le portier polonais dans son autobiographie. J'ai entendu Messi dire des choses tellement grossières à Pepe et Ramos que je ne peux l’imaginer comme étant une personne aussi tranquille et agréable. » Depuis, de l’eau aurait donc coulé sous les ponts au PSG.

🎙| Jerzy Dudek (former Real Madrid GK): "Messi was very deceptive and provocative, same as Barcelona and Guardiola. I saw Messi say such rude things to Pepe and Ramos that you would not imagine from such a quiet and seemingly nice person." #rmalive