PSG, FC Barcelone : retrouvailles explosives pour Messi avec Laporta ce lundi

Bien sûr, vu le monde qu'il y aura ce soir au théâtre du Châtelet, il est fort possible que Lionel Messi et Joan Laporta parviennent à s'éviter. Mais il n'empêche, ce sera la première fois que l'Argentin et le président du FC Barcelone se retrouveront dans la même pièce depuis la conférence de presse d'adieu du premier nommé aux Blaugrana lors du mois d'août. A cette occasion, la relation avec Laporta était apparue glaciale.

Il faut dire que Messi a des reproches à faire au patron du FCB. Celui-ci avait basé sa campagne électorale sur la promesse de le conserver. Il lui avait promis un nouveau contrat, qui n'est jamais venu. Et c'est à la stupeur générale qu'il a dû annoncer au clan de La Pulga qu'il ne pouvait finalement pas lui accorder une prolongation. Le père Messi se serait alors méchamment emporté, tout le clan ressentant aujourd'hui beaucoup d'acrimonie pour Laporta. Nul doute que les médias espagnols ne manqueront pas de scruter d'éventuelles retrouvailles…