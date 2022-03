PSG, FC Barcelone : Ronaldinho vole à son tour au secours de Messi

Zapping But! Football Club PSG : Qui sont les fautifs de l'élimination parisienne ?

Les huées du Parc des Princes à l'encontre de Lionel Messi dimanche dernier lors du match contre les Girondins de Bordeaux (3-0) ont entraîné une réaction unanime de ses anciens partenaires. Notamment Luis Suarez, qui s'est immédiatement indigné que le football n'avait pas de mémoire. Ce mercredi, un autre proche de La Pulga est sorti du silence.

Il s'agit de Ronaldinho, qui a assisté à l'éclosion de Messi au plus haut niveau, lui offrant notamment son premier but chez les professionnels avec le FC Barcelone. Sur ESPN, le Brésilien aujourd'hui retraité a déclaré : "Messi ne traverse pas sa meilleure période mais, pour moi, il est difficile de le questionner après tout ce qu'il a fait pour le football. Je suis certain que, très prochainement, il recommencera à gagner des titres et à être considéré comme le meilleur joueur du monde, même si pour moi, il n'a jamais cessé de l'être".

"Volverá a ser el número 1". Firma Ronaldo de Assis Moreira, #Ronaldinho🇧🇷, sobre su ex compañero y amigo Lionel Andrés #Messi🇦🇷. ¿Coincidís con el ex crack del Barcelona? pic.twitter.com/QVJBPUo9jo — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 16, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur