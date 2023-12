PSG, FC Barcelone : Suarez fait des révélations sur Messi et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La MSN faisait trembler ses adversaires. Et pour le quotidien AS, Luis Suarez s'est souvenu de la façon dont le trio s’est créé: “Lors d'un match contre l'Ajax, Luis Enrique voulait que Messi joue comme un faux 9 parce qu'il était habitué à cette position et que Neymar et moi étions sur les côtés, mais il a vu que ça ne marchait pas. Messi m'a dit : 'Oh gros lard, reste en 9 et je t'ouvrirai le terrain sur le côté droit. Voilà le début de MSN.” Des propos surprenants, mais qui ont débouché par la suite sur la naissance d'une bande de copains.

Là l’un pour l’autre

De 2014 à 2017, la MSN marchait sur l’Europe, jusqu’au départ de Neymar au PSG pour la somme record de 222 millions d’euros. La compagnie de Messi et de l’Uruguayen n’a pas résisté à l’appel de la gloire que lui offrait le PSG. Suarez se rappelle: “Avec Leo (Messi), nous l’avons averti qu’il serait une erreur de partir”, avec la solidarité qui régnait dans le trio “ils étaient obligés de l’aider et de le conseiller, mais il a finalement pris sa propre décision, et elle est respectable”.

Ces propos prouvent que la solidarité était palpable au sein de leur groupe.

— Actualité - Barça (@ActualiteBarca) December 14, 2023

