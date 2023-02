PSG, FC Barcelone : Umtiti a hanté Kimpembe, bonne nouvelle en vue pour le Parisien ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Presnel Kimpembe (27 ans) aura traversé cette saison comme une ombre. Après avoir raté la Coupe du monde au Qatar pour se soigner, le défenseur central du PSG a rechuté et été victime d’une rupture du tendon d’Achille droit, dimanche face à l’OM (3-0). « C’est une blessure finalement pas si fréquente chez le footballeur, analyse un médecin du sport dans L’Équipe. Le processus, sans complication éventuelle, prendra de six à sept mois minimum. » L’occasion de réfléchir à son passé de convalescent, guidé par l’ombre de Samuel Umtiti. L'ombre d'Umtiti a été décisive « Il renonce parce qu’il a Umtiti (qui avait joué malgré un problème à un genou au Mondial 2018) en tête et qu’il ne veut pas hypothéquer sa carrière en ayant une grosse blessure, souffle-t-on dans l’entourage du PSG. Il veut éviter ce qui lui arrive aujourd’hui ». Des précautions vaines, donc. Mais qui pourraient finalement servir son avenir contractuel. Selon le quotidien sportif, le PSG lui proposera en effet bien de poursuivre l’aventure après avoir déjà ouvert des négociations en début de saison. Mais à quelles conditions désormais ? « ENTRAÎNÉE DANS SA CHUTE ? », la une du journal L'Équipe du mardi 28 février 2023.



Pour résumer Victime d’une rupture du tendon d’Achille face à l’OM (3-0) et remplacé par Danilo Pereira, le stoppeur du PSG Presnel Kimpembe (27 ans) a dû mettre un terme prématuré à sa saison et traverse la période la plus sombre de sa carrière.

