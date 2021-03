PSG – FC Barcelone : une tendance se dégage pour le retour de Neymar

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Grand absent du match aller, marqué par la large victoire du PSG au Camp Nou (4-1), Neymar pourrait également être privé des retrouvailles avec le FC Barcelone pour le match retour, programmé le 10 mars au Parc des Princes.

On se dirigerait vers un nouveau forfait

C'est ce qu'indique Le Parisien ce lundi. Selon le quotidien, le Brésilien, qui a pourtant repris l'entraînement, n'a fait que multiplier les tours de terrain. Et il souffre encore de sa lésion au long adducteur gauche, après sa blessure survenue à Caen, le 11 février. Ses appuis seraient douloureux. La tendance est à ce qu'il n'affronte ni Bordeaux mercredi ni Brest samedi en Coupe de France, et qu'il soit donc aussi absent face à Messi et compagnie... A suivre...