PSG - FC Lorient : Pierre Ménès se pâme devant Mbappé et démolit les anti Ramos

Le Parc des Princes s'est montré clément avec Lionel Messi et Neymar hier face au FC Lorient (5-1). Alors qu’on craignait une bordée de sifflets à chaque touche de balle, les supporters du PSG ont été discets. Hormis avec Sergio Ramos. Entré en fin de match, le défenseur de 36 ans a été conspué par une bonne partie du public. Pour contrebalancer les sifflets, certains spectateurs se sont mis à l’applaudir...

« Ceux qui ont sifflé Ramos sont des ânes, a pesté Pierre Ménès sur con blog. Ramos n’a pas fait exprès d’être blessé toute la saison et il n’a pas mis un calibre sur la tempe des dirigeants parisiens l’été dernier. Alors, allez lui reprocher ça aujourd’hui est nullissime. D’ailleurs, une bonne partie du public du Parc ne s’y est pas trompée et l’a acclamé pour couvrir les sifflets de ces gens qui se disent supporters mais qui sont quand même de drôles d’oiseaux. »

Par ailleurs, le chroniqueur n’a pas manqué de porter Kylian Mbappé aux nues après son doublé et son triplé de passes décisives. « Le niveau du joueur est incroyable. La passe décisive pour Neymar sur l’ouverture du score est parfaite, sa spéciale sur le second but l’est tout autant, a-t-il applaudi. 17 buts, 13 passes décisives… C’est un monstre absolu et il fait ça contre tout le monde. »

"Paris redémarre, Marseille s'échappe, Lyon se relance"



Un dimanche de Ligue 1 chargé et spectaculaire ! On fait le point sur ce qui s'est passé.https://t.co/dQUbY7Ur4o — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 3, 2022

Pour résumer Pierre Ménès a livré son analyse de la large victoire du PSG contre le FC Lorient dimanche en clôture de la 30e journée de L1 (5-1). Si Kylian Mbappé lui a plu, les sifflets des supporters contre Sergio Ramos beaucoup moins.

Bastien Aubert

Rédacteur