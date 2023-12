PSG : Luis Enrique met les choses au clair sur Mbappé et réagit au tirage Real Sociedad

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Metz

"Pour gagner, nous devons jouer contre des équipes avec différentes styles. Ce n'est pas une équipe qui a beaucoup le ballon mais qui apprécie les transitions, elle ne laissera pas beaucoup d'espaces et défendra bas."

Les progrès de son équipe

"C'était une pensée réelle de ma part et un espoir qu'au fil des mois on continue à progresser. Je suis totalement convaincu de ça. Si je me trompe, je serais fortement critiqué mais ça m'est égal. J'ai été critiqué toute ma vie. C'est mon rôle. Je vois que l'équipe s'améliore, beaucoup de choses sont très bien faites. Il reste un match cette année, j'aimerais qu'on puisse offrir une victoire à nos supporteurs."

Le tirage en 8e de finale de Ligue des Champions

"Je suis content parce que j'avais très envie de rentrer en Espagne. On espérait retourner voir nos proches. On connaît très bien la Real Sociedad mais aussi leur entraîneur, leurs supporteurs et la ville qui est l'une des plus belles d'Espagne. Ils ont fini premiers de leur groupe devant l'Inter, finaliste. Ça va être un match très difficile pour nous."

Le point médical

"Je n'ai pas plus d'informations que ce qui est présent dans le communiqué médical."

"On n'est pas en couple avec Mbappé mais surtout parce que c'est lui qui ne veut pas"

Sa relation avec Mbappé

"Comme toujours, une relation parfaite. On n'est pas en couple mais surtout parce que c'est lui qui ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser cette question, je suis très proche de la plupart de mes joueurs. On a toujours été très proche avec Kylian. Il fait des blagues, rigole toujours. Moi aussi j'aime bien rigolé. On a une très bonne relation avec le reste des joueurs."

Propos retranscrits par RMC Sport.

