PSG - FC Nantes (1-2) : Di Maria cambriolé en plein match, sa famille séquestrée ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Angel Di Maria, le milieu de terrain Argentin du PSG, serait sorti en plein match en raison d'un cambriolage à son domicile. Il s'agit d'une information donnée par Canal + il y a quelques minutes au terme de la rencontre. Toujours selon la chaîne cryptée, un autre joueur du PSG aurait été victime d'un cambriolage.

Reste à savoir, comme cela a été évoqué et toujours par Canal, si la famille de Di Maria était présente à son domicile lors du cambriolage. Ce qui serait le cas sans que cela ait été confirmé officiellement à cette heure. Il y a quelques instant, c'est le quotidien l'Equipe qui en disait plus. "D'après les premières informations dévoilées, des membres de sa famille étaient présents à son domicile au moment du cambriolage et ont été séquestrés. Cela explique l'émotion du joueur au moment de quitter le Parc des Princes. Un autre joueur du PSG a été également été victime d'un home-jacking, un cambriolage avec séquestration, dimanche la soirée."

De plus amples informations devraient être données dans les prochaines minutes.