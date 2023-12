PSG - FC Nantes : Barcola et Kolo Muani décisifs, Mbappé éteint, des Canaris intéressants... les Tops et les flops du match

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Les TOPS



Bradley BARCOLA

Muet depuis son arrivée cet été, l'ancien lyonnais a enfin débloqué son compteur. Et de belle manière, en enroulant sa frappe du droit après un service en profondeur de Vitinha. Sur son aile gauche, il a fait des différences mais n'a pas toujours bien fini ses actions. Son premier but parisien, qui a réveillé son équipe et le Parc après une entame laborieuse, devrait lui faire le plus grand bien. Même si Mohamed l'a devancé pour égaliser de la tête, il a fait bel impression avec des accélérations fulgurantes qui ont mis Coco au supplice. Son meilleur match de cette première partie de saison.



Randal KOLO MUANI

Le sauveur du PSG, ce soir, c'était lui. L'ancien nantais est entré en jeu pour crucifier son ancien club, sur un corner prolongé par Skriniar. Un coaching gagnant pour Luis Enrique, donc, surtout que Dembélé, lui aussi entré en jeu, a secoué le cocotier alors que Paris ronronnait dangereusement en deuxième mi-temps...

Mostafa MOHAMED

L'attaquant égyptien était muet depuis deux mois mais c'est lui qui est venu égaliser d'un joli coup de tête sur un corner de Mollet, en début de deuxième mi-temps. Son 6e but de la saison.



VITINHA

Passeur décisif pour Barcola, le Portugais a eu de bonnes inspirations. Au point techniquement, il a distillé de bons ballons et s'est montré disponible.

MARQUINHOS

Pour son retour de blessure après trois semaines d'absence, le capitaine parisien n'a pas connu de problème majeur face à des Canaris il est vrai peu menaçant. On l'a senti serein, comme Danilo à ses côtés, avant son remplacement à l'heure de jeu par Skriniar.



Alban LAFONT

Il n'a rien pu faire sur la frappe de Barcola mais avant l'ouverture du score, il s'était illustré en détournant la première frappe de Mbappé (1ere). Il a soulagé sa défense dans les airs et a été appliqué dans son jeu au pied.



Eray COMERT

Le défenseur suisse s'est souvent mis sur la route dee Kylian Mbappé, aligné en pointe par Luis Enrique. Il a contré le capitaine des Bleus (16e) et l'a stoppé alors qu'il filait au but (39e). Costaud. A l'image d'une défense nantaise où Castelletto, Douglas Costa et Duverne ont eux aussi livré un bon match.



Moussa SISSOKO

Gourvennec semble lui faire confiance et sur ce match, l'ancien international a répondu présent. Il a fait preuve d'impact au milieu, avec son physique, son expérience. Il semble revenir en forme en cette fin d'année.

Les FLOPS



Kylian MBAPPE

En pointe, la star n'était pas dans un grand soir. Après une petite alerte pendant l'échauffement, Mbappé a buté d'entrée sur Lafont (1ere) et la défense nantaise l'a frustré à plusieurs reprises. Il s'est agacé auprès de l'arbitre, a dévissé une volée (45e). Et au retour des vestiaires, il a encore eu du mal à combiner avec ses coéquipiers et à se montrer dangereux. Ce qui devrait relancer la question de son positionnement...

Kang-In LEE

Aligné à droite, le Coréen a été assez peu en vue malgré les dédoublements d'Hakimi. Une ouverture pour Mbappé (16e), une frappe enroulée du gauche à côté (25e). Pas sûr qu'il ait marqué des points avant Dortmund, alors que Dembélé sera suspendu en Allemagne...

Manuel UGARTE

Après un très bon début de saison, l'ancien joueur du Sporting a perdu de sa superbe. Devant la défense, il n'a pas eu un grand abattage et Luis Enrique l'a sorti à l'heure de jeu pour lancer Zaïre-Emery.

Carlos SOLER

L'ancien joueur de Valence a effectué une bonne entame mais il a vite disparu. Remplacé à l'entame du dernier quart d'heure par Asensio. Juste avant le but victorieux de Kolo Muani.

