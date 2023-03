PSG - FC Nantes : Galtier prévient ses joueurs avant le Bayern, évoque les blessés et applaudit Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Son analyse du match

« Est-ce que je suis inquiet ? Oui et non. On a un peu revécu le scénario de Lille. On fait une très belle entame de match. On ouvre le score, on fait le break et patrac... On a eu 15-20 minutes d'absence, on a redonné de l'espoir à Nantes et 2-2 alors qu'on avait réussi notre entame jusqu'à la 27ème minute. On a eu une bonne maîtrise. Comme on a démarré fort, on a eu besoin d'un second souffle (…) A 2-2, on a relancé une équipe qui semblait KO. Heureusement, en deuxième période, on a réussi à prendre l'ascendant dans un match beaucoup plus ouvert. »

Le point sur les blessés

« On a des petits bobos. Pour Nordi Mukiele, il s'agit d'un coup sur le tendon d'Achille. Marqui a aussi eu un problème au niveau des cotes. Apparemment, c'est un coup mais on finit quand même le match avec de très jeunes joueurs comme Pembélé, El Chadaille … On pioche de partout pour garder de l'énergie et il en faudra dans quatre jours. »

Ses inquiétudes avant le Bayern

« On est un peu soucieux car ça fait deux fois que le scénario se renouvelle coup sur coup ici au Parc. Mercredi, on n'aura pas le droit à une minute de relâchement. Il faudra jouer notre va-tout avec beaucoup de cœur et sans aucun relâchement parce qu'à ce niveau-là, ça ne pardonnera pas. Maintenant il vaut mieux que ça arrive maintenant. »

Sur le record de Kylian Mbappé

« C'est le meilleur attaquant au monde. On a vu rapidement qu'il allait le chercher ce record. Il écrit une grande page du Paris Saint-Germain mais aussi du football français et du football international. C'est à mes yeux le plus grand attaquant au monde et on est heureux de l'avoir à Paris et dans notre championnat. »