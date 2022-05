PSG, FC Nantes : la piste Conceiçao prend du plomb dans l'aile

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Vendredi dernier, Foot Mercato a annoncé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, aurait rencontré dernièrement Sergio Conceiçao dans l'optique du remplacement de Mauricio Pochettino.

Le rendez-vous entre Leonardo et Conceiçao serait du vent !

Mais selon les informations du 10 Sport, il n'y aurait pas eu de rencontre entre Leonardo et l'ancien entraîneur du FC Nantes, qui fait les beaux jours de Porto depuis maintenant cinq ans. "Les deux hommes ne se sont pas vus, physiquement ou par visioconférence. Et ils ne se sont pas parlé non plus. Des confirmations obtenues de la part de plusieurs proches de Sergio Conceiçao, comme du côté parisien", affirme nos confrères. À ce jour, il n'existerait aucun contact entre le PSG et Sergio Conceiçao.

EXCLU @le10sport : Aucune rencontre Leonardo/Sergio Conceiçao



Plusieurs proches collaborateurs de l'entraîneur du FC Porto indiquent qu'il n'y a jamais eu d'entretien, physique ou téléphonique, avec Leonardo ou un autre dirigeant du PSG❌https://t.co/VI4MOPFyWD — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 20, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur