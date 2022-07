PSG – FC Nantes : le Trophée des Champions, le plan sans Mbappé, le nouveau Neymar... Galtier fixe le cap !

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Sur l'importance de ce premier titre à aller chercher

« On a beaucoup parlé des objectifs, tout le monde est focus sur la Ligue des champions, mais la première chose c’est de tout mettre en œuvre pour gagner les trois titres. L’an passé, on ne l’avait pas gagné. Là, il le faudra ! Mieux on joue, plus on a de chances de l’emporter. On a vu des choses intéressantes lors de la tournée au Japon, on avait certaines choses à corriger avec les joueurs, on en a parlé. Mais il faut gagner avant tout ».

Sur sa volonté de lâcher les chevaux

« L’ADN du PSG c’est d’attaquer. De rendre le ballon le plus tard possible à l’adversaire. L’an dernier, quand le PSG était en danger c’était surtout dans le jeu en transition. J’insiste sur cette notion d’équilibre. Il y aura encore besoin de quelques réglages pour peaufiner certains déplacements, mais sur le plan offensif il faut surtout laisser le talent s’exprimer sans retenue ».

Sur la possibilité de changer de plan de jeu sans Mbappé (suspendu)

« L’absence de Kylian est importante. On a préparé nos matchs au Japon avec parfois Kylian qui démarrait, d’autres fois Kylian qui rentrait. C’est assez clair dans la tête des joueurs. On a la possibilité de démarrer avec trois milieux de terrain ».

Sur la pression de cette première

« Quand vous êtes entraîneur du PSG, vous avez plus de pression qu’ailleurs. C’est un club habitué à gagner des trophées, je veux commencer par une victoire. Vous dire que je subis une pression, non, elle est permanente. Je suis très heureux d’entraîner ce groupe, très heureux des joueurs qui le composent ».

Sur le nouveau Neymar

« J’ai un joueur joyeux, heureux et très professionnel. C’est une saison très importante pour le club mais aussi pour chaque joueur. Pour ceux, comme lui, qui vont participer à la Coupe du monde, ce sera une saison longue. Il n’a manqué aucune séance, il est dans le partage, dans l’écoute, il travaille. C’est un grand joueur de classe mondiale, et c’est important d’avoir des joueurs de classe mondiale pour atteindre des objectifs très hauts ».

Sur un recrutement plus français avec Ekitike et Mukiele

« On cherche les meilleurs profils, que les joueurs qui arrivent soient une valeur ajoutée. Rendre Paris plus français qu’avant, je ne pense pas. Ce sont surtout des opportunités de marché qui explique ces recrutements ».