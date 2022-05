PSG, FC Nantes : le Trophée des champions tient son affiche

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Champion de France depuis deux semaines, le Paris Saint-Germain connaît son rival pour le Trophée des champions, qui se tiendra le 31 juillet au Bloomfield Stadium de Tel Aviv. Soit la même enceinte qui a hébergé l'édition 2021, en août dernier, et qui avait vu le LOSC l'emporter à la surprise générale (1-0). Cette année, les Parisiens trouveront en face d'eux le FC Nantes, vainqueur hier de la Coupe de France aux dépens de Nice (1-0).

L'Equipe rappelle qu'il s'agira d'un revanche de l'édition de 1995, qui s'était disputée en janvier 1996 à Brest. A l'époque, le PSG avait décroché le trophée aux tirs au but (2-2, 6 t.a.b. à 5). Mais contrairement à ce que dit le quotidien sportif, il ne s'agissait pas de la première édition du Trophée des champions, à l'époque appelé Challenge des champions, car il existait déjà dans les années 70. C'est juste qu'à partir de 1995, il a été officiellement reconnu par les instances du football.

Raphaël Nouet

Rédacteur