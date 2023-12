PSG : Luis Enrique annonce deux bonnes nouvelles et parle de Gourvennec et Mbappé avant Nantes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Tenas

"Son attitude quotidienne fait qu'il est préparé pour jouer à tout moment. Quand il doit jouer, c'est un joueur de haut niveau et il est à son maximum. C'est fort, parce que normalement le troisième gardien ne participe pas. Mais il était prêt."

Marquinhos et Zaïre-Emery sont aptes pour Nantes

Le point médical

"La situation de Marquinhos ? Il s'est entraîné avec l'équipe, il va bien. Zaïre-Emery ? Pareil, il est disponible. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe et pour moi."

Le match contre Nantes

"C'est un match important. Ils ont joué avec un 4-3-3, qui peut être utile pour notre préparation. C'est un nouvel entraîneur, il n'a fait qu'un match. Contre nous, les équipes ont l'habitude de changer. Le scénario de demain (samedi) peut être plus ouvert, mais ça ne change en rien notre objectif. On doit être prêt pour lutter contre tout système, avec plus ou moins de pression. C'est important de faire un grand match à domicile, être supérieur devant, jouer à un bon niveau pour préparer le match de Dortmund. La caractéristique la plus importante de ce match, c'est que Jocelyn Gourvennec n'a qu'un seul match avec cette équipe. Donc tout ce qui s'est passé avant ne compte pas. Ils ont changé plusieurs fois de système, mais c'était un autre entraîneur. Il n'y a qu'un seul match, gagné contre Nice. Ils l'ont joué déterminé, en 4-3-3. Il faut être très attentif. Ils peuvent jouer à cinq derrière, ou quatre. C'est un match où tout peut arriver."

Un turnover à prévoir ?

"C'est possible, oui."

L'accord avec Arctos Partners

"C'est certainement une grande nouvelle pour le PSG. Cela indique le potentiel du club, où est-ce qu'on veut aller. C'est un des meilleurs clubs du monde à tous les niveaux."

"Mbappé a une liberté totale en attaque"

Le poste de Mbappé

"Kylian Mbappé a une liberté totale en attaque. Il a des devoirs en défense, comme tous les joueurs, mais il a la liberté d'aller sur l'aile, dans l'axe ou comme faux neuf. Il a joué le dernier match comme les autres."

L'absence d'Hakimi

"Il s'agit d'un motif personnel, il va très bien. Demain (samedi), il sera dans le groupe pour jouer le match. Je ne vais pas me prononcer sur ce sujet, il n'y a rien de grave. Cela n'aura pas d'influence pour le match."

Barcola

"Bien entendu qu'il est mûr. Je l'ai dit dès le départ. Je suis très satisfait de tous les joueurs, surtout Bradley. C'est un joueur qui a cette capacité naturelle de déborder. Il a de très bonnes qualités, il a une bonne attitude. C'est un joueur pour l'avenir. Mais le futur, c'est demain. Je pense qu'il ressent notre confiance."

Propos retranscrits par RMC Sport.

