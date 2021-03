PSG, FC Nantes : l'aventure parisienne de Pochettino doit beaucoup à… Kombouaré !

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

C'est une belle anecdote qu'Antoine Kombouaré a dévoilé ce dimanche dans les colonnes du Parisien. Alors qu'il s'apprête à retrouver un PSG où il a joué, entraîner la réserve puis les professionnels, le coach du FC Nantes a révélé que si Mauricio Pochettino avait été recruté par Luis Fernandez en janvier 2001, alors qu'il évoluait à l'Espanyol Barcelone, c'est parce qu'il l'avait supervisé en toute discrétion et donné son aval.

C'est lui qui a donné son aval à Luis Fernandez

"Je vais vous raconter une anecdote que même lui ne connaît pas, a expliqué Kombouaré au Parisien : c'est le seul gars que j'ai supervisé en quatre ans quand je dirigeais la réserve du PSG ! Luis (Fernandez), qui était le coach, me demande de superviser un défenseur central en Espagne. Je lui ai dit : "Non, t'as une cellule de recrutement et moi je dois m'occuper de la réserve"."

"Finalement, j'accepte. Le jour où je l'ai supervisé, j'arrive à Madrid et je fais trois heures de voiture pour aller dans un petit stade où il jouait en déplacement. J'ai regardé ce type que je ne connaissais pas pendant quarante-cinq minutes, ça m'a suffi. Je suis reparti. J'ai appelé Luis pour lui dire : "Vas-y, prends-le les yeux fermés, c'est un super joueur et un patron". Mais attention, je ne l'ai pas découvert et il n'est pas venu grâce à moi."