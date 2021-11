PSG : Pochettino juge le trio Messi-Neymar-Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Malgré l'expulsion de Keylor Navas peu après l'heure de jeu, le Paris Saint-Germain s'est imposé ce samedi sur sa pelouse face au FC Nantes (3-1). En conférence de presse, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, a jugé son trio offensif avant de savourer la victoire de son équipe et le premier but de Lionel Messi en Ligue 1.

"Les progrès de la MNM (Messi-Neymar-Mbappé) ? J'ai toujours dit que c'était une question de connexions, de passer du temps ensemble, et aussi de jouer des matchs de compétition. Mais c'est toute l'équipe qui a fait un bon match, dans son ensemble, pour permettre à ces joueurs de talent de se trouver souvent en situation de créer des occasions. Dommage que nous n'ayons pas marqué plus de buts en première période. Concernant Messi, je ne crois pas qu'il était inquiet de n'avoir pas marqué en championnat, c'est un grand champion, le meilleur joueur du monde, il sait traverser les moments plus difficiles, il a la patience. Et c'est bien qu'il ait marqué."

