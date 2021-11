PSG - FC Nantes : inquiétude pour Neymar, feu vert pour Ramos ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Neymar forfait face à Manchester City mercredi ? Selon L’Équipe, ce serait aller un peu vite «n besogne. Le Brésilien, victime d’une gêne aux adducteurs, n’a pas pu jouer contre l’Argentine, cette nuit (0-0) et il est attendu à Paris ce matin. Le joueur de 29 ans passera ses premiers examens médicaux aujourd’hui afin de révéler la nature exacte de sa « gêne » et l’éventuelle indisponibilité que cela suppose.

Il est possible d’être inquiet puisque c’est de plus en plus souvent aux adducteurs que Neymar souffre ces derniers mois. « Il avait déjà manqué la réception de Leipzig (3-2, le 19 octobre) à cause d’une telle douleur. A priori, la prudence prévaudra face au FC Nantes (samedi (17h) afin de maximiser ses chances de participer au rendez-vous face à City cinq jours plus tard », confirme le quotidien sportif.

Si le feu ver semble loin pour Neymar, Sergio Ramos pourrait bien faire ses grands débuts au PSG contre le FC Nantes. Le défenseur espagnol a repris l’entraînement collectif et donne des signaux positifs depuis hier. L’information a même traversé les Pyrénées. « Ramos transmet de la joie et de bonnes sensations, a glissé Cristobal Soria hier soir dans El Chiringuito. Certains indices laissent penser que son retour est imminent. »

