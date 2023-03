PSG - FC Nantes : une surprise de Galtier et Kombouaré dans leur onze ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG reçoit ce samedi (21h) le FC Nantes, à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Comme annoncé par Christophe Galtier après la victoire dimanche dernier dans le Clasico face à l'OM (3-0), le club de la capitale devrait évoluer en 5-3-2 pour cette rencontre et le jeune Warren Zaïre-Emery devrait être titularisé dans l'entrejeu, si l'on en croit les informations du journal L'Équipe.

Du côté Nantais, Antoine Kombouaré, privé de Charles Traoré, Quentin Merlin, Andy Delort, blessés, et Sébastien Corchia, malade, devrait laisser Florent Mollet sur le banc, préférant aligner Pedro Chirivella, Moussa Sissoko et Samuel Moutoussamy, trois profils plus défensifs que l'ancien Montpelliérain, au milieu de terrain. Remis de sa blessure au genou gauche, Nicolas Pallois devrait, lui, faire son retour comme titulaire.