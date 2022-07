PSG : Galtier a 3 premiers chouchous dans le vestiaire, Messi et 2 indésirables !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Depuis le 5 juillet dernier, Christophe Galtier est officiellement le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Après avoir fait quelques jours d'entraînement au Camp des Loges, les Parisiens se sont envolés au Japon pour une tournée estivale.

Messi, Navas et Kehrer impressionnent

Depuis la reprise, trois joueurs seraient sortis du lot aux yeux de Christophe Galtier par leur implication aux entraînements ainsi que la qualité de leur travail, selon les informations du Parisien. Il s'agirait de Lionel Messi, Keylor Navas et Thilo Kehrer. Rien de surprenant pour le premier cité mais un peu plus pour les deux derniers, dont les avenirs pourraient s'inscrire loin du club de la capitale.

